Кузбасское предприятие «Пассажиравтотранс» выплатит пострадавшей в ДТП женщине более 100 тысяч рублей

Водитель автобуса в конце октября 2023 года не успел остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом из-за выпавшего на проезжую часть снега, в результате чего совершил наезд на пожилую жительницу Мариинска, переходившую проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Водитель после совершённого дорожно-транспортного происшествия принёс свои извинения и впоследствии оказывал материальную помощь пострадавшей. Однако в связи с тем, что представители кузбасского предприятия «Пассажиравтотранс» не предпринимали попыток загладить причинённый вред, жительница Мариинска обратилась в суд с требованием взыскания с предприятия компенсации морального вреда.

Судом установлено, что в конце октября прошлого года водитель автобуса «МАЗ 103464» нарушил правила проезда пешеходного перехода, допустив наезд на переходившую проезжую часть в зоне этого перехода 67-летнюю женщину. Позже водитель пояснял, что пострадавшая вышла на пешеходный переход прямо перед автобусом. Он нажал на педаль тормоза, но остановиться не успел из-за выпавшего на проезжую часть снега.

В результате женщина была госпитализирована с различными ушибами и повреждением связок голеностопного сустава. После этого ей предстояло длительное лечение. Позже водитель автобуса принёс извинения пострадавшей, и оказывал ей материальную помощь. Но в связи с тем, что представители кузбасского предприятия «Пассажиравтотранс» не связывались с пострадавшей с предложением загладить причинённый вред, она обратилась в суд с требованием компенсировать моральный вред, а также возместить судебные расходы, связанные с оплатой услуг представителя.

Учитывая обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, степень вины его участников, а также иные установленные судом в ходе рассмотрения дела обстоятельства, суд пришёл к выводу об определении размера компенсации морального вреда пострадавшей, подлежащего взысканию с государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс», в размере 100 тысяч рублей. Одновременно с этим предприятие обязано возместить истцу расходы по оплате услуг представителя в размере 12 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд