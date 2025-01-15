Кузбасскому областному противотуберкулёзному медучреждению вновь назначен штраф за невыполнение предписания инспектора по пожарному надзору

Более четырёх лет государственными инспекторами по пожарному надзору выявляются нарушения требований пожарной безопасности в Мариинском обособленном структурном подразделении Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра имени И.Ф. Копыловой, за что медицинское учреждение неоднократно привлекалось к административной ответственности.

28 марта 2024 года должностное лицо надзорного органа в очередной раз выдало медучреждению предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности в срок до 1 октября 2024 года, которое также не было выполнено…

Ранее Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой неоднократно привлекался к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 250 тысяч рублей за многократное невыполнение в установленный срок предписаний государственных инспекторов по пожарному надзору об устранении нарушения требований пожарной безопасности, допущенных в зданиях (помещениях) и на территории Мариинского филиала (обособленного подразделения) медицинского учреждения.

28 марта 2024 года медучреждению было выдано ещё одно предписание по устранению выявленных нарушений со сроком исполнения до 1 октября того же года.

Однако по результатам внеплановой документарной проверки Мариинского обособленного подразделения Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра имени И.Ф. Копыловой, прошедшей в конце ноябре 2024 года, вновь было выявлено, что ряд нарушений требований пожарной безопасности, указанные в предписании, не устранены.

Так, первый и второй этажи здания стационара не обеспечены эвакуационными выходами, тогда как каждый этаж здания должен иметь не менее двух таких выходов. При этом снова было выявлено отсутствие наружного противопожарного водоснабжения.

В результате мировым судьёй медицинскому учреждению за совершение правонарушения был назначен штраф в размере 90 тысяч рублей.

Посчитав вынесенное мировым судьёй постановление незаконным, медучреждение обжаловало его в Мариинский городской суд Кемеровской области.

В частности, в жалобе указывалось, что денежные средства на монтаж пожарного водоёма были выделены, в связи с чем дважды проводились электронные аукционы на заключение контракта для производства этих работ. Но заявки на участие в закупках поданы не были, в связи с чем аукционы признаны несостоявшимися. Также указывалось, что выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности не могут создать угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся в здании стационара, поскольку здание в настоящее время не эксплуатируется.

Однако суд в результате рассмотрения жалобы пришёл к выводу, что доводы представителя юридического лица, указанные в жалобе, не являются основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Жалоба Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра имени И.Ф. Копыловой оставлена без удовлетворения.

Постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего пожарный надзор, было оставлено без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд