Кузбасскому предприятию «Пассажиравтотранс» в суде не удалось взыскать с бывшего водителя ущерб за ДТП

Ранее кузбасское предприятие «Пассажиравтотранс» выплатило жителю Новосибирска, пострадавшему в ДТП по вине водителя автобуса, компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Также предприятию пришлось выплатить около 100 тысяч рублей и страховой компании, в которой был застрахован пострадавший в ДТП новосибирец. А так как виновным в ДТП был признан водитель автобуса, который состоял с транспортным предприятием в трудовых отношениях, руководство предприятия решило именно с него взыскать выплаченные суммы.

История эта началась около трёх лет назад, когда водитель автобуса «ПАЗ», который принадлежал на тот момент Мариинскому автотранспортному предприятию, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил приближающийся по главной дороге автомобиль LADA Largus под управлением жителя Новосибирска. В результате столкновения водителю легкового автомобиля был причинён вред здоровью средней тяжести.

Через некоторое время Мариинское автотранспортное предприятие было реорганизовано путём присоединения к государственному предприятию Кузбасса «Пассажиравтотранс», а водитель, виновный в ДТП, был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. После этого компанию «Пассажиравтотранс», как владельца источника повышенной опасности, ожидали долгие судебные разбирательства как в одном из районных судов города Новосибирска, так и в Арбитражном суде Кемеровской области.

В результате этих разбирательств предприятию «Пассажиравтотранс» пришлось выплатить 100 тысяч рублей жителю Новосибирска в качестве компенсации морального вреда, а также около 100 тысяч рублей страховой компании, в которой был застрахован пострадавший.

После того, как предприятие «Пассажиравтотранс» исполнило судебные постановления, оно обратилось в суд с регрессными требованиями о взыскании со своего бывшего работника, виновного в произошедшем около трёх лет назад дорожно-транспортном происшествии, всех выплаченных по решениям двух судов сумм в размере около 200 тысяч рублей.

В судебном заседании было установлено, что на бывшего работника в соответствии с трудовым законодательством может быть возложена материальная ответственность в связи с причинённым ущербом в полном размере. Но при этом должна присутствовать совокупность таких условий, как вина работника, размер причинённого работодателю прямого действительного ущерба, причинно-следственная связь между противоправным поведением работника и причинённым ущербом, а также соблюдение процедуры взыскания ущерба с бывшего работника.

Если вина работника и размер прямого действительного ущерба были с очевидностью установлены судом в результате рассмотрения дела, то к соблюдению процедуры взыскания ущерба у суда возникли обоснованные сомнения.

Оказалось, что в материалах дела вообще отсутствовали доказательства выполнения работодателем установленной трудовым законодательством обязанности по проведению проверки в целях установления размера причинённого ущерба. У работника никто даже не истребовал письменные объяснения для установления причины возникновения ущерба, что в соответствии с трудовым законодательством является обязательным.

В результате суд пришёл к выводу о том, что работодателем была нарушена процедура привлечения работника к полной материальной ответственности, и отказал государственному предприятию Кузбасса «Пассажиравтотранс» в удовлетворении исковых требований.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд