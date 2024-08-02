Кузбасской управляющей компании пришлось через суд взыскивать с местной жительницы многолетнюю задолженность

В ходе рассмотрения одного из споров о взыскании с 53-летней местной жительницы и её сына крупной коммунальной задолженности должница представила в суд доводы, полностью меняющие представление о системе оплаты за предоставляемые населению жилищно-коммунальные услуги…

В Мариинский городской суд Кемеровской области обратилась одна из местных управляющих компаний с просьбой взыскать с собственницы квартиры и её сына задолженность за три с половиной года в связи с предоставленными им коммунальными услугами. Образовавшая задолженность с учётом перерасчётов, применения сроков исковой давности и начисления неустойки составила более 200 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что около трёх с половиной лет назад 53-летняя жительница Мариинского муниципального округа Кузбасса самолично приостановила оплату за жилищно-коммунальные услуги, стараясь выяснить для себя, куда в конечном итоге перечисляются деньги, уплачиваемые жителями на счёт управляющей компании. По её мнению, в России отсутствует правовая база, позволяющая юридическим и иным лицам продавать населению жизнеобеспечивающие ресурсы. Помимо прочего, утверждала в суде, что поставщики жилищно-коммунальных услуг обязаны заключать договор с органом местного самоуправления на получение из местного бюджета денег на оплату всех видов ЖКХ. Женщина уверенно заявляла, что оплата за коммунальные услуги производится только на словах, а на самом деле деньги перечисляются за «инвестиции страхования», что подтверждается штрих-кодом, указанным в платёжных документах. При этом женщина уверена, что они с сыном являются пользователями, а не собственниками квартиры. У них зарегистрировано право собственности на квартиру, а «собственник» и «право собственности» – это разные понятия. Собственником квартиры является муниципалитет.

В связи с этим исковые требования управляющей компании она не признала и просила суд отказать в удовлетворении заявленных требований.

Однако в результате рассмотрения дела все доводы ответчика были отклонены как основанные на неверном толковании норм права. «Надуманные основания ответчика, по которым она не вносит в установленном законом порядке и в установленные сроки оплату за оказанные коммунальные услуги, не влияют на принятие судом решения и не освобождают ответчиков от гражданско-правовой ответственности», – говорится в решении суда.

Исковые требования управляющей компании были удовлетворены.

С должницы и её сына постановлено взыскать задолженность за потреблённые коммунальные услуги, пени и расходы по оплате государственной пошлины: всего около 225 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд