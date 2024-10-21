Кузбассовцу пришлось через суд устанавливать отцовство, чтобы забрать своего 6-летнего сына из «детского дома»

После рождения ребёнка бывшая сожительница мужчины настояла на том, чтобы он не был вписан в документы отцом, аргументируя такое решение грядущим получением повышенного размера пособий. Но именно по этой причине отец не смог забрать своего сына из социально-реабилитационного центра, когда мальчика вместе с другими детьми изъяли у нерадивой матери…

В Мариинский городской суд Кемеровской области с заявлением об установлении отцовства обратился 29-летний кузбассовец.

Выяснилось, что ранее он около 10 лет без заключения брака проживал с местной жительницей и её двумя детьми. Позже у них родился совместный ребёнок. После рождения сына женщина настояла на том, чтобы мужчина не был вписан в документы в качестве отца, аргументируя такое решение грядущим получением повышенного размера пособий. Так в свидетельстве о рождении мальчика в графе «отец» появился прочерк. Однако впоследствии женщина стала злоупотреблять спиртным, в связи с чем между сожителями всё чаще стали происходить ссоры. В итоге отношения между ними были прекращены. Мужчина уехал в другой город на постоянное место жительства, устроившись там на работу. А женщина с детьми осталась проживать в Мариинске. После прекращения отношений мужчина периодически навещал своего сына, помогал материально, часто созванивался с ним по телефону.

А около трёх месяцев назад мужчина узнал, что по причине постоянного «веселья» с шумными компаниями, происходящими в доме бывшей сожительницы, соседи были вынуждены обратиться в полицию. В результате прибывшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних изъяли у женщины всех детей, определив их в социально-реабилитационный центр. Бывшая сожительница своё поведение и отношение к детям менять отказывается. Отказывается она и на предложение мужчины вернуть сына и передать ему на воспитание. Сотрудники реабилитационного центра также отказываются отдавать ребёнка мужчине, так как в документах он не указан отцом мальчика. В итоге мужчина и обратился в суд с просьбой установления отцовства.

Бывшая сожительница требования отца мальчика поддержала и подтвердила, что именно он является отцом ребёнка. Не возражали против удовлетворения требований и представители органа опеки и попечительства.

Помимо отсутствия возражений всех заинтересованных в возникшем споре лиц, суду также были представлены иные убедительные доказательства, подтверждающие доводы отца ребёнка.

В результате суд решил установить отцовство мужчины в отношении его шестилетнего сына. Орган записи актов гражданского состояния этим же решением обязан внести в запись акта о рождении мальчика сведения об отце ребёнка.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд