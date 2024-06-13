Кузбассовец посчитал, что суд незаконно направил его в колонию за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

29-летний осуждённый, в третий раз привлечённый к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, направлен судом для отбывания наказания в колонию-поселение на 1 год. Не согласившись с таким поворотом в его судьбе, осуждённый обжаловал приговор в вышестоящую судебную инстанцию.

29-летний житель Мариинска ещё в 2021 году дважды попадал в поле зрения правоохранителей в связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз он был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года. Во второй раз он был привлечён уже к уголовной ответственности с наказанием в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок ещё полтора года.

Однако за месяц до истечения срока дополнительного наказания в виде лишения водительских прав он решил отвезти домой своего друга, с которым до глубокой ночи употреблял спиртные напитки. Для этого он воспользовался автомобилем своего работодателя, который разрешал ему пользоваться транспортным средством. Проезжая по центральной улице Мариинска с превышением установленной скорости, через некоторое время автомобиль с друзьями был остановлен сотрудниками ДПС. Мариинец сразу сознался, что водительского удостоверения у него нет, так как уже лишён прав управления транспортным средством. Проведённым медицинским освидетельствованием было также установлено состояние опьянения.

Максимальным наказанием за совершённое подсудимым преступление является лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права управления транспортным средством на срок до шести лет.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие некоторых смягчающих обстоятельств, суд назначил мариинцу наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Не согласившись с назначенным наказанием в виде лишения свободы, осуждённый обжаловал приговор в вышестоящую судебную инстанцию. В жалобе в числе прочего настаивал на том, что вину он признал в полном объёме, не оспаривал обстоятельства совершения преступления, работает по договору подряда, положительно характеризуется по месту работы. Поэтому у суда имелись основания для назначения ему иного, не связанного с лишением свободы, наказания.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда посчитала, что назначенное наказание является справедливым по отношению к личности осуждённого и совершённому им общественно опасному деянию.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд