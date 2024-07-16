Кузбассовец сделал собутыльнику непристойное предложение, за что получил удар в глаз и более трёх лет лишения свободы

Конфликт, окончившийся ножевым ранением потерпевшего, произошёл между двумя жителями Мариинска по причине того, что один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил другому заняться мужеложством.

Из материалов уголовного дела следует, что в первой половине января 60-летний подсудимый в утреннее время познакомился на улице с потерпевшим, после чего они как в доме потерпевшего, так и в доме подсудимого в течение дня распивали спиртное. Вечером застолье снова продолжилось в доме потерпевшего, куда подсудимый пришёл со своей супругой. Там же находились и двое знакомых потерпевшего. В какой-то момент подсудимый с потерпевшим отлучились на кухню, чтобы «приготовить» ещё спиртного, и тут 60-летний гость предложил хозяину квартиры (потерпевшему по уголовному делу) заняться мужеложством. Хозяин квартиры ничего не ответил, так как в связи с состоянием алкогольного опьянения не сразу сообразил, что предлагает ему гость. Лишь когда собутыльники вернулись в комнату, потерпевший понял суть предложения, и тут же нанёс за это гостю удар кулаком в глаз. В ответ на это подсудимый вытащил из кармана нож, который всегда носил с собой, и нанёс этим ножом хозяину квартиры удар, причинив ранение грудной клетки и живота с повреждением селезёнки. После этого подсудимый попросил присутствующих вызвать скорую помощь, а сам с супругой ушёл из квартиры потерпевшего, по дороге домой выбросив нож.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшего была спасена, а за подсудимым вскоре приехали сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Не оспаривая причину произошедшего конфликта, утверждал, что причинил потерпевшему телесные повреждения при превышении пределов необходимой обороны.

Однако эти доводы подсудимого не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения уголовного дела.

Учитывая ряд смягчающих обстоятельств, в том числе противоправное поведение потерпевшего, ударившего в глаз подсудимого, суд назначил 60-летнему мариинцу наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Постановленный приговор был обжалован адвокатом подсудимого, но судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила судебный акт первой инстанции без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд