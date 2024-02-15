«Лапландия» обязала бывшую предпринимательницу из Мариинска выплатить 1,5 миллиона за аренду

В Кузбассе суд частично удовлетворил исковое заявление московского ООО «Лапландия» о взыскании с жительницы Мариинска задолженности по оплате арендных платежей за пять месяцев, последовавших после возобновления с начала лета 2020 года деятельности торгово-развлекательных центров, в том числе кемеровского ТРЦ «Лапландия».

Из материалов гражданского дела следует, что в 2018 году предпринимательница из Мариинска арендовала на срок до конца декабря 2020 года часть помещения на втором этаже кемеровского торгово-развлекательного центра «Лапландия», принадлежащего на тот момент московской компании «АМК-фарма». Однако с марта 2020 года предприниматель перестала исполнять обязательства по арендной плате. Более того, после снятия с 1 июня 2020 года ряда ограничений, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, и последующего возобновления работы торгово-развлекательных центров предприниматель с июня 2020 года не вела коммерческую деятельность в рамках договора аренды, нарушив и эти условия заключённого договора. К тому же через полтора месяца аннулировала статус предпринимателя. После этого собственник ТРЦ «Лапландия» в конце декабря 2020 года через суд обязал бывшую предпринимательницу выплатить часть задолженности по арендной плате в размере более 1 миллиона рублей.

С тех пор прошло около трёх лет. За это время «присуждённая» задолженность за часть арендной платы так и не была взыскана. В связи с этим собственник ТРЦ «Лапландия» обратился в суд с требованиями взыскания задолженности за оставшиеся пять месяцев аренды, установленной договором, а также неустойки за неуплату арендных платежей с января 2021 по май 2023 года: около 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Бывшая предпринимательница в суд не явилась. Не представила она и возражения на исковое заявление, а судебная повестка возвратилась в суд в связи с истечением срока хранения.

Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Лапландия», посчитал их обоснованными. Однако суд усмотрел очевидную несоразмерность заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства.

В результате неустойка была снижена до размера основного долга по договору аренды, в связи с чем жительница Мариинска по решению суда обязана выплатить собственнику ТРЦ «Лапландия» около полутора миллионов рублей, в сумму которых вошли задолженность по арендной плате с августа по декабрь 2020 года, неустойка и судебные расходы.

Решение не было обжаловано, вступив в законную силу 14 февраля 2024 года.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд