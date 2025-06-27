Лекция о вреде наркотиков

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 провели профилактическую беседу со студентами-практикантами о пагубном влиянии наркотических средств на психику и здоровье человека.

Подробно рассказали об основных методах распространения наркотических веществ и о вредном влиянии на организм при их употреблении. Студентам были представлены факты и статистика, демонстрирующие опасности и последствия потребления наркотиков.

"Наркотики - это сильнейший яд, разрушающий весь организм. Повреждения, вызванные приемом наркотиков, носят необратимый характер, - рассказывает Алексей Анатольевич Близнюк, врач гастроэнтерологического отделения. - Наркотики оказывают влияние, прежде всего, на нервную систему и головной мозг. Серьезно страдает сердце. Сердечная мышца работает на износ. Кроме того, наркотические вещества разрушают печень. Она принимает на себя основной удар, стараясь обезвреживать вещества, попадающие в кровь. Клетки печени погибают, не в силах противостоять атаке яда".

Пресс-служба НГКБ №1 (фото).