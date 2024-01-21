Лекция по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний от новокузнецких врачей

Центр здоровья Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова совместно с общеобразовательной школой № 19 провели лекцию для учителей, на которой рассказали об актуальных вопросах профилактики неинфекционных заболеваний и важности ранней диагностики.

Выездная лекция врачей для учителей школы № 19 проводится впервые. Как говорят медицинские работники, в планах сделать такие встречи традиционными.

Главные задачи лекции: объяснить педагогам важность посещения врачей и рассказать о возможностях Новокузнецкой городской клинической больницы № 1.

Ведь зачастую за работой и делами человек откладывает визит к врачу, а именно ранняя диагностика является основой успеха в борьбе с заболеваниями.

«Сахарный диабет, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые катастрофы, заболевания органов дыхания представляют на сегодняшний день особую актуальность и являются причиной инвалидности и смертности среди работоспособного населения. Хронические заболевания развиваются не сразу. Они появляются не в кабинете врача, когда человек узнал, что у него повышен сахар крови, и ему ставят диагноз сахарный диабет. Их формирование занимает длительное время, и, к сожалению, появившись, они никуда не исчезнут и будут прогрессировать.», – предупреждает заведующий центром здоровья НГКБ № 1 Максим Сухомлинов.

Можно ли предотвратить развитие хронических неинфекционных заболеваний? Да, можно. И у пациентов есть возможности профилактики.

«В нашем арсенале есть отличный инструмент – диспансеризация или чекап, как модно сейчас говорить, который позволяет следить за динамикой здоровья и изменять свое будущее, - поясняет заведующий центром. -

Диспансеризация позволяет выявить факторы риска, которые, так или иначе, со временем реализуются в болезнь. И очень важно, что пройти их можно бесплатно».

Итак, чтобы следить за динамикой здоровья, необходимо вести здоровый образ жизни, своевременно проходить диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр и ежегодно вакцинироваться. Придерживайтесь этих правил и будьте здоровы!

Пресс-служба НГКБ№ 1 (фото).