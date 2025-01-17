Указом Президента России Владимира Путина Ленинску-Кузнецкому присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Этого статуса удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в Победу над фашизмом в 1941-1945 годах.

«Свыше 20 миллионов тонн угля и более 1,5 миллиона рублей в Фонд обороны дали фронту жители Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области», — отметил на 47-м заседании Российского организационного комитета «Победа» Президент России Владимир Путин.

Экспертное заключение о наличии оснований для присвоения звания подготовило отделение историко-филологических наук Российской Академии наук. К 1941 году население города составляло около 80 тысяч человек. В годы войны Ленинск-Кузнецкий, бывший одним из угольных центров Кузбасса, значительно расширил свою производственную специализацию. Во многом этому способствовала эвакуация, в рамках которой в город прибыли харьковский завод «Красный Октябрь», на базе которого создан рудоремонтный завод, занимавшийся ремонтом и изготовлением горного оборудования, а также московский завод «Мосэлемент», наладивший производство для оснащения армейских средств связи. В городе работали завод по выпуску оптических приборов, завод искусственного жидкого топлива, стекольный завод, химзавод. Также в Ленинск-Кузнецкий прибыли Макеевский научно-исследовательский институт, занимавшийся проблемами безопасности работ в горной промышленности, Московское артиллерийское училище и 2-я Московская специальная артиллерийская школа, курсанты которой, наряду с обучением, трудились в шахтах и принимали участие в погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожной станции.

Несмотря на расширение промышленного потенциала Ленинска-Кузнецкого, основной его индустриальной отраслью оставалась угледобыча. Действовали восемь угольных предприятий, которые благодаря хорошей технической оснащенности и ударному труду горняков в полной мере обеспечивали металлургов ценным коксовым сырьем для выплавки танковой брони. В годы войны на них было добыто более 20 млн тонн угля, по сравнению с довоенным периодом добыча выросла в пять раз. Некоторые шахтеры достигали показателей, в 10 раз превышавших норму: М. Осокин — 950% нормы, А. Марьянов — 998%, П. Сметанин — 990%. Героическим трудом прославились целые бригады, в шахтах самоотверженно трудились женщины.

Жители все отдавали для фронта, поддерживали бойцов Красной армии. Только за первые полтора года войны они собрали в Фонд обороны страны более 1,5 млн рублей, отправили фронтовикам огромное количество теплых вещей и подарков.

В память о военных подвигах и трудовых свершениях во время Великой Отечественной войны в городе установят стелу «Город трудовой доблести». Жители Ленинск-Кузнецкого примут участие в выборе места расположения и обсуждении проекта монумента.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса