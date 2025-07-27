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Лесничества Кузбасса получили квадроциклы для патрулирования отдаленных участков тайги

В лесничества Кузбасса передали 10 квадроциклов повышенной проходимости, которые позволят инспекторам лесоохраны оперативно реагировать на возникающие проблемы, быстро перемещаться и преодолевать сложные участки. Техника приобретена по поручению губернатора Ильи Середюка на средства регионального бюджета.

«Обновление парка техники в лесничествах проводим постоянно. За последние пять лет на средства регионального бюджета закупили 61 единицу лесопатрульной техники — автомобили, снегоходы, квадроциклы — на общую сумму 54,7 млн рублей. В арсенале наших специалистов есть все необходимое, чтобы пресекать деятельность браконьеров, заниматься профилактикой лесных пожаров», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Новые квадроциклы — отечественного производства. Модель надежная и проверенная, имеющая ряд преимуществ в конструкции и комплектации. Техника предназначена для передвижения по пересеченной местности — лесным тропам, полям, проселочным дорогам и бездорожью. 

Квадроциклы передали в Беловский, Кемеровский, Крапивинский, Кузедеевский, Мариинский, Междуреченский, Новокузнецкий, Тисульский, Яйский, Яшкинский территориальные отделы Департамента лесного комплекса Кузбасса. 

Число маршрутов патрулирования кузбасских лесов увеличилось с 229 до 780, протяженность — с 33 980 км до 88 069 км. Наибольший контроль проводят в тех лесничествах, где активно развита заготовка и переработка древесины, где ранее отмечались факты незаконной рубки лесных насаждений. Важно, что теперь специалисты имеют возможность быстро передвигаться даже по сложным участкам, которые прежде приходилось обходить пешком. 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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27/07/2025
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