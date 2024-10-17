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Летчики Росгвардии Сибири оттачивают мастерство пилотирования в сложных метеоусловиях в Кузбассе

С начала текущей недели в небе над Кемерово проходят учебно-тренировочные сборы летчиков авиационных отрядов специального назначения Сибирского округа Росгвардии. Летные экипажи отрабатывают навыки управления вертолетами Ми-8 в условиях плохой видимости и сложных метеоусловий, что особенно актуально в осенне-зимний период. Эти тренировки основаны на опыте специальной военной операции, и важной частью программы является имитация полетов в условиях густого тумана и низкой облачности.

Главным элементом программы является пилотирование «под шторкой», когда летчики полностью полагаются на бортовые приборы, что требует высокой концентрации и навыков распределения внимания. Полеты проводятся как в дневное, так и в ночное время, что дополнительно усложняет условия подготовки.

По словам начальника авиации Сибирского округа Росгвардии полковника Виталия Шатило данные сборы проводятся дважды в год и направлены на восстановление летных навыков и подготовку летного состава к сдаче квалификационных экзаменов.

 «Эти тренировки позволяют нам готовить летчиков к полетам в самых сложных погодных условиях. Мы учим их полагаться на приборы, ведь порой за пределами кабины нет видимости, и лётчик как будто летит в «молоке», — отметил полковник Шатило.

На данный момент в сборах принимают участие летные экипажи из разных регионов Сибири, включая Кемерово, Омск, Новосибирск, Красноярск, Абакан и другие города. Среди них как опытные, так и молодые летчики, которые только начинают осваивать искусство пилотирования в сложных метеоусловиях.

Учебные сборы продлятся до конца следующей недели.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
17/10/2024
Спорт
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