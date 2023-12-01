Ликвидация несанкционированной свалки ТКО в Юргинском муниципальном округе

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия – выездного обследования с целью проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в сентябре 2023 года была выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на площади не менее 2309 кв. м, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области.

Собственникам земельных участков были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

О факте загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в адрес муниципального образования направлено информационное письмо. Также, информация была направлена в адрес Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса в целях рассмотрения вопроса о понуждении распорядителей (пользователей) земельных участков, а также органов местного самоуправления, как лиц обладающих в силу Закона правом распоряжения землями (земельными участками) государственная собственность на которые не разграничена, к ликвидации несанкционированных свалок ТКО и своевременного ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот.

Согласно полученной информации от Администрации Юргинского муниципального округа в ноябре 2023 года проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки ТКО. Земли приведены в состояние пригодное для сельскохозяйственного использования. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот.