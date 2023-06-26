Ликвидация несанкционированной свалки в Кемеровской области – Кузбассе позволила вести земли в сельскохозяйственный оборот

Должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в 2017 году была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на площади 0,005 га, расположенная по адресу: Кемеровская область, Крапивинский муниципальный район, в границах МО «Каменское сельское поселение». Главе Каменского сельского поселения было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В адрес Управления из Администрации Крапивинского муниципального округа в июне текущего года поступила информация о ликвидации указанной свалки.

Для подтверждения поступившей информации о ликвидации свалки Управлением 21 июня 2023 года осуществлено выездное мероприятие в результате, которого факт полной ликвидации указанной свалки подтвердился.

Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли площадью 0,005 га в сельскохозяйственный оборот.