Литературная беседка «Сказочная страна» открылась в Тяжине

Специалисты детской библиотеки провели для ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних игровую программу «Сказочная карусель».

На станции «Загадочная» ребят ждали конкурс «Юный художник», эстафета «Конек-Горбунок» и множество загадок. Затем юные читатели отвечали на вопросы викторины на станции «Сказочный герой».

Преодолев все препятствия, дети оказались в сказочной стране, где их встретила Баба Яга. Она предложила ребятам помочь расколдовать сказочный домик и выполнить поручения Кощея Бессмертного.

Для этого нужно было посоревноваться в «полетах» на метле, собрать пазлы с элементами сказок и соединить картинки с персонажами мультфильмов «Кто с кем дружит». За успешное выполнение поручений юные читатели получили от Кощея сундук со сладостями.