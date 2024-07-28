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Литературная беседка «Сказочная страна» открылась в Тяжине

Специалисты детской библиотеки провели для ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних игровую программу «Сказочная карусель».
На станции «Загадочная» ребят ждали конкурс «Юный художник», эстафета «Конек-Горбунок» и множество загадок. Затем юные читатели отвечали на вопросы викторины на станции «Сказочный герой».
Преодолев все препятствия, дети оказались в сказочной стране, где их встретила Баба Яга. Она предложила ребятам помочь расколдовать сказочный домик и выполнить поручения Кощея Бессмертного.
Для этого нужно было посоревноваться в «полетах» на метле, собрать пазлы с элементами сказок и соединить картинки с персонажами мультфильмов «Кто с кем дружит». За успешное выполнение поручений юные читатели получили от Кощея сундук со сладостями.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/07/2024
Культура
Тяжин
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