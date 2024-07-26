Литературная игра «Следствие ведут…» прошла в Тяжине

В летнем читальном зале библиотеки имени Н. И. Масалова посетители получили возможность почувствовать себя детективами, успешно раскрывающими запутанные уголовные дела.

Как настоящие сыщики, они узнавали литературных героев по приметам, разгадывали криминальные загадки, отвечали на вопросы викторины и расшифровывали слова, выполняя непростые задания. Самодеятельные «детективы» успешно справились со всеми трудностями. Самые активные из них получили в подарок книги с детективными историями.

Многие из участников литературной игры, после ее окончания остались поиграть в настольные игры – шашки, шахматы, домино.