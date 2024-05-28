Масштабные военно-тактические игры «РУБЕЖ-2024» прошли при поддержке Росгвардии в Кузбассе

На днях на общевойсковом юргинском полигоне состоялись открытые военно-тактические игры «РУБЕЖ-2024», организованные Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» при поддержке Росгвардии. В мероприятии приняли участие более сотни команд, всего около 1 000 человек, из Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края.

Для проведения игр были созданы все необходимые условия: оборудованы жилой лагерь, контрольные точки и фортификационные укрепления. Росгвардия предоставила колесную бронированную технику с экипажами, которые активно участвовали в игровом процессе, штурмовали позиции и обеспечивали переброску подразделений.

Участники прошли инструктаж по технике безопасности, получили индивидуальные карточки, описание игры, памятные сувениры, рацион питания и правила поведения на полигоне. Торжественное построение, ознаменовало начало игры. Команды были разделены на две условные стороны, получили учебно-боевые задачи и карты.

Военно-тактическая игра длилась 16 часов, включая ночную фазу с использованием приборов ночного видения. Участники были обеспечены медицинским сопровождением, а на полигоне предприняты строгие меры по соблюдению техники безопасности.

Зрелищные моменты с участием военной техники привлекли особое внимание участников. Захватывающие действия БТР Росгвардии, маневры десанта и штурм укрепленных точек вызвали восторг у всех присутствующих. В результате ожесточенной борьбы победителями стали сводные отряды из Кемеровской, Новосибирской, и Томской областей. Отличившиеся бойцы получили памятные награды.

Участники мероприятия высоко оценили организацию события и выразили признательность представителям Росгвардии за их активное участие и помощь в проведении масштабной военно-тактической игры.

Фото: Росгвардия