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Мастер-класс «Я выбираю» состоялся в Тяжине

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних накануне его провела специалист публичного центра правовой информации библиотеки имени Н. И. Масалова.
Для разминки перед основной игрой дети приняли участие в викторине «Знатоки права». Ребята ответили на ключевой вопрос: «Что же такое выборы и для чего их необходимо проводить?».
В ходе мастер-класса для каждого для каждого воспитанника СРЦдН нашлась своя роль. Кто-то из детей получил возможность стать избирателем. Кому-то досталась роль наблюдателя, а кому-то довелось стать кандидатами в «губернаторы».
Кандидаты выступили с предвыборной речью и приняли участие в предвыборных дебатах. В результате тайного голосования и подсчёта голосов был выбран «губернатор».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/09/2024
Общество
Тяжин
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