Медикам понадобилась помощь росгвардейцев из-за буйного пациента

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пришел на помощь врачам, столкнувшимся с агрессивным пациентом во время оказания помощи. Инцидент произошел ночью, когда росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога», поступившему из городской больницы.

По предварительным данным, мужчина, предположительно, с травмой головы был доставлен в местную больницу. На объекте при осмотре кемеровчанин начал проявлять агрессию, представляя угрозу для медиков. В сложившейся ситуации врачи воспользовались кнопкой экстренного вызова Росгвардии.

Росгвардейцы обеспечили безопасность медицинского персонала, в результате чего ему была оказана необходимая помощь. После этого нарушителя правопорядка передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия