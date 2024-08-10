Мемориальный комплекс «Дважды Победители» открылся в поселке Металлплощадка Кемеровского округа

Центральным событием празднования 100-летия Кемеровского муниципального округа стало открытие в поселке Металлплощадка уникального мемориального комплекса «Дважды Победители». Как подчеркнул врио губернатора Илья Середюк, он посвящен трем поколениям героев, защищавших нашу Родину.

«Идея создания памятника Дважды Победителям принадлежит жителям Кемеровского муниципального округа, на сегодня мемориалы установлены во всех территориях. Сергей Евгеньевич Цивилев высоко оценил нашу инициативу, благодаря ему проект «Дважды Победители» стал всекузбасским и о нем узнали на федеральном уровне. Теперь во всех муниципальных образованиях увековечена память Дважды Победителей. Сейчас Кемеровский муниципальный округ создал уникальный мемориал, который отражает связь поколений — подвиг героев Великой Отечественной войны, воинов-афганцев, участников локальных конфликтов, а также тех, кто сегодня сражается на СВО. Это очень важное, знаковое событие и для Кемеровского муниципального округа, и для всего Кузбасса», — сказал на открытии Илья Середюк.

Проект «Дважды Победители» берет свое начало в 2011 году. По инициативе Совета ветеранов и Ильи Середюка, который в те годы был главой Кемеровского района, принято решение об увековечивании памяти «Дважды Победителей» — тех, кто во время Великой Отечественной войны сражался на фронтах, и тех, кто вернулся с кровопролитной войны и восстанавливал разрушенную экономику.

Первый мемориал, посвященный Дважды Победителям, открыли 9 мая 2013 года в поселке Металлплощадка. На сегодняшний день мемориалы установлены во всех территориях округа, изданы два тома книги с историями 3,5 тысячи героев. Планируется издание третьей книги.

На мемориале увековечены образы легендарных воинов Великой Отечественной войны, участников локальных войн и конфликтов, а также современных героев, участвующих в специальной военной операции. Прообразами для этих скульптурных композиций стали жители Кемеровского муниципального округа Иван Абдулов и Николай Шорников, проявившие беспримерное мужество на полях сражений.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса