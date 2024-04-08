Международную акцию «10 000 шагов к жизни» поддержали 284 жителя Тяжинского округа

По сложившейся традиции, старт акции, приуроченной к Всемирному дню здоровья, был дан на площадке Тяжинского агропромышленного техникума. Фельдшер кабинета медицинской профилактики поликлиники Тяжинской районной больницы Дарья Игоревна Гарцуева рассказала участникам акции о пользе ходьбы для организма человека. Тренер по лыжным гонкам детско-юношеской спортивной школы Марина Николаевна Алексеева рассказала и показала как правильно, и с какой скоростью нужно двигаться, чтоб ощутить на себе оздоровительный эффект.

Начальник ОГИБДД по Тяжинскому муниципальному округу, майор полиции Леонид Юрьевич Фонтанин огласил правила движения по проезжей части во время проведения акции, а также на патрульном автомобиле сопровождал колонну во время движения. Тренер по боксу Тяжинской ДЮСШ Наталья Александровна Туринзова вместе с группой поддержки провела для участников разминку. Сотрудники Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Андрей Мартыненко и Валерий Лобков исполнили зажигательный хит из собственного репертуара.

В Международной акции «10 000 шагов к жизни» приняли участие жители окружного центра, поселков Нововосточный и Листвянка, сел Старый Тяжин и Преображенка. Это представители всех возрастных категорий, в том числе работники предприятий и организаций, школьники и студенты. К акции присоединились активисты местного отделения РДДМ «Движение первых», участники групп «Здоровье», действующих на базе ДЮСШ, представители старшего поколения, работники детских садов поселка Тяжинский, их воспитанники с родителями и многие другие.