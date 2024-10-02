Международный день пожилых людей отметили Тяжинском округе

В Тяжинском агропромышленном техникуме советник директора по воспитанию Анна Владимировна Рябова провела с группами 1 курса беседу на тему «Уважение к старшему поколению».

В Тяжинской библиотеке имени Н.И. Масалова для участников творческого объединения «Калейдоскоп» специалисты провели благотворительную акцию «Правовое поле пенсионера» и час отдыха «На активной волне».

Поговорили о защите прав потребителей, о современных схемах мошенничества. Все желающие получили бесплатную юридическую помощь. Ветераны приняли активное участие в развлекательно-игровой программе. Сыграли в игру «Устами младенца», вспомнили и спели ретро песни, «пробежали» стометровку, озвучили свои заветные мечты, вспомнили пословицы о семье, прошли шуточный тест «Какая Вы бабушка?».

Читатели Тяжинской детской библиотеки приняли участие в мастер-классе «Открытка-поздравление». Ребята не только узнали об истории праздника, но и создали оригинальные открытки, в которых выразили свою любовь и благодарность бабушкам и дедушкам. Затем библиотекари вышли на улицы посёлка с акцией «Тепло дарим Вам!», посвященной Дню старшего поколения. Они поздравили пожилых людей с праздником и вручили изготовленные ребятишками «Открытки-поздравления».

В Тяжинской детской школе искусств № 31 поздравили своих ветеранов с Днем пожилых людей. Праздничный концерт подготовили учащиеся и преподаватели школы. В концертной программе прозвучали любимые песни старшего поколения, инструментальные произведения, народные песни. Всем ветеранам вручили сладкие подарки.

Специалисты учреждений культуры клубного типа совместно с ребятами-активистами и участниками художественной самодеятельности провели поздравительные акции, мастер-классы, вечера отдыха, концертные, игровые, конкурсно-развлекательные программы.