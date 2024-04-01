Международный день птиц отмечается 1 апреля

Значение птиц в жизни планеты велико. Птицы перерабатывают растительную массу, регулируют численность беспозвоночных и мелких позвоночных животных, а также сами служат пищей для крупных животных. Ряд видов – важные опылители растений или распространители их семян. Некоторые птицы переносят возбудителей инфекций.

В Шорском национальном парке встречается 276 видов птиц, относящихся к 48 семействам, из них более 150 гнездятся, остальные – случайно залётные, пролётные и зимующие. 51 вид занесен в Красные книги России и Кузбасса.

Наиболее знаковым видом для Горной Шории является черный аист (Ciconia nigra), ставший символом Шорского национального парка. Черный аист – редкая крупная птица, включенная в Красную книгу России и Красную книгу Кузбасса.

Большая часть оперения птицы – черная с фиолетовым и зеленым отливом, оно переливается изумрудами и аметистами, отливает бирюзой и блестит медью. А нижняя сторона туловища и плеч – белая. Длина тела аиста достигает 100 см, а размах крыльев 205 см. С малиново-красными ногами, клювом и уздечкой вокруг глаза, эта таинственная птица – красива и гармонична в своей родной таёжной среде.

В Горной Шории в гнездовой период черный аист встречается по рекам Мрассу и Пызас. Гнездится в наиболее глухих труднодоступных местах с наличием болот, открытых берегов рек и ручьев. Сформировавшиеся пары прилетают в первой декаде мая и вскоре после прилета приступают к строительству гнезда. Нередко пары пользуются одним гнездом несколько лет. Гнёзда аисты устраивают на сломанных вершинах или боковых ветвях высоких кедров и пихт, на уступах высоких скал. Брачные игры устраивают в конце мая поблизости от гнезда.

Питаются черные аисты лягушками, головастиками, мелкой рыбой, водными беспозвоночными, червями, моллюсками, могут ловить мелких грызунов. Пищу добывают на болотах, лугах, по берегам рек, на мелководных протоках, старицах, мелких ключах. Зимуют птицы в Африке и в Индии.

При полете в лесу черный аист использует коридоры между ветвями деревьев. В этом он более искусен, чем его сородич – белый аист. Черный аист способен в воздухе резко менять направление полета и взлетать почти вертикально, без разгона. Он более «поджар и спортивен», в нем больше энергии, ведь в лесу больше опасностей и труднее добывать пропитание. Несмотря на свои большие размеры, он внезапно появляется и так же быстро исчезает из виду.

Черный аист – очень осторожная и пугливая птица. Его существованию на планете угрожают вырубка лесов, браконьерство и беспокойство в период гнездования. Благодаря режиму особой охраны территории, встречаемость черного аиста в пределах Шорского национального парка в последние годы увеличилась. С 2021 года зафиксированы несколько случаев одновременной встречи с группой аистов в количестве 4-5 особей в долине реки Мрассу. Мы стремимся, чтобы этой удивительной птице было комфортно и безопасно гнездиться в Горной Шории, выводить потомство и радовать своей красотой местных жителей и туристов.

Фото: Пресс-служба ФГБУ «Шорский национальный парк»