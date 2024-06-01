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Международный день защиты детей отпраздновали в Тяжине

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума, активисты Российского союза молодежи под руководством педагога дополнительного образования Дарьи Александровны Бабич провели в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних познавательно-развлекательную программу. Прежде всего, дети повторили правила дорожного движения. Затем ребятишки приняли участие в летней эстафете – соревновались в сборке пазлов, создавали пешеходный переход из бумаги, «читали» дорожные знаки и обсуждали интересные игры для лета. Всем участникам программы студенты вручили светоотражающие брелоки.
На территории Дома культуры «Юбилейный» состоялось торжественное открытие арт-пространства «Народная поляна», где дети стали участниками развлекательной игровой программы. В кинозале ДК «Юбилейный» был организован бесплатный сеанс мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке». На центральной площади прошел флешмоб «На зарядку становись!». С праздником ребят поздравила первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа Юлия Викторовна Ащук.
На площади Ленина состоялась концертно-развлекательная программа «Мир детства – мир чудес!». На сцене выступили лучшие детские коллективы художественной самодеятельности учреждений образования и культуры посёлка Тяжинский – вокальные ансамбли «Звонкие нотки» и «Очаровашки», фольклорные ансамбли «Росинка», «Молодцы» и «Свирелька», творческое объединение «Город детства», вокальный квартет «Млада», театра танца «Весна», танцевальные ансамбли «Эдельвейс», «Созвездие», «Карамель» и «Горошины». Также земляков порадовали своим творчеством солисты и дуэты.
Дети могли выбрать для себя понравившиеся игровые и интеллектуальные локации. Ребят ждали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, турнир по шахматам, гонки на самокатах «Детский форсаж» и тактическая игра «Лазертаг». У юных художников была возможность восковыми мелками воссоздать на мольберте своё видение сказочного сюжета. Большой интерес у детей и их родителей вызвал мастер-класс по аквагриму. Не пустовали и фотозоны. Ребятишки фотографировались с ростовыми куклами – Динозаврами и Королевскими Пингвинами. Также в этот день можно было окунуться в прошлое, посетив музейную экспозицию на колёсах «Прикосновение к Подвигу» и побывать в доме-музее Николая Ивановича Масалова, на полевой кухне подкрепить силы кашей.
На площади была организована торговля сладостями, сувенирами и игрушками, работали различные развлекательные аттракционы, действовал медиацентр молодежной организации «Движение первых».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/06/2024
Культура
Тяжин
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