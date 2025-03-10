Международный женский день отметили в Мариинском округе

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» города Мариинска прошла праздничная программа «Разговор о женщине». Глава Мариинского муниципального округа Александр Анатольевич Кривцов со сцены поздравил с праздником представительниц прекрасного пола. В концертной программе приняли участие лучшие творческие коллективы.

Артисты районного Дома культуры порадовали своим творчеством жителей поселка Первомайский, сотрудников и получателей услуг Мариинского дома-интерната, а также членов Всероссийского общества слепых.

Культурно-досуговое объединение «Праздник» вместе с ансамблем «Ретро Плюс» порадовали женщин замечательным музыкальным подарком ко Дню 8 марта. На концерте прозвучали любимые песни прошлых лет. Также в КДО «Праздник» состоялась детская программа, посвященная Международному женскому дню. Ребята из 2 класса гимназии № 2 сразились с самой Бабой Ягой. Взрослые не остались в стороне и тоже принимали участие в испытаниях от коварной волшебницы. Для своих мам и бабушек ребята исполнили песни и прочитали стихи.

В модельной библиотеке для детей города Мариинска прошла поздравительно-развлекательная программа. Учащихся 4 класса гимназии № 2 ждали веселый батл между командами Аленушек и Иванушек, игры, танцы, розыгрыши. Затем прозвучали песни и стихи для мам и девочек, а также поздравление «классной маме» – Нине Михайловне Мироновой.

В детской музыкальной школы № 22 города Мариинска состоялся праздничный концерт «Весна на ладошке». Яркие музыкальные выступления-подарки, подготовленные юными вокалистами, пианистами и их преподавателями, стали замечательным подарком к Международному женскому дню 8 Марта для мам, бабушек и всех женщин.

В детской школе искусств № 25 прошел мастер-класс по моделированию цветов из фоамирана «Для самой нежной». Преподаватель класса изобразительного искусства Ольга Васильевна Баженова тщательно подготовила занятие, поэтому результат порадовал всех участниц мастер-класса.

Ученики 5-6 классов Калининской школы подготовили оригинальные поздравительные открытки. В ходе мастер-класса под руководством преподавателя детской художественной школы № 10 города Мариинска Элеоноры Владимировны Селиной, ребята воплотили свои идеи в жизнь, используя яркие цвета и креативные приемы.

В центре национальных культур и ремесел города Мариинска учащиеся средней школы № 6 своими руками изготовили необычные подарки для сестренок, мам и бабушек. Под руководством мастера ребята создали яркие и ароматные букеты из мыла.

В Мариинском педагогическом колледже имени императрицы Марии Александровны состоялся мастер-класс «Ксилография», который провела преподаватель детской художественной школы № 10 Елизавета Сергеевна Басова.

Методист по работе с молодежью культурно-досугового объединения «Праздник» Данил Классен провел для студентов Мариинского педагогического колледжа Всероссийский исторический квест «Женские лица войны».

Накануне праздника 8 марта специалисты музея «Береста Сибири» познакомили студентов Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны с творчеством выдающегося мастера по бересте Сталины Михайловны Рубиновой.

В городской библиотеке имени В. А. Чивилихина открылась книжная выставка «Праздник, пахнущий мимозой». В Сусловской сельской модельной библиотеке для ребят 7 «Б» класса прошла игровая программа «Ох, уж эти девочки».

В рамках акции «Вам, любимые!», работники Приметкинского Дома досуга вместе с юными жителями села поздравили матерей и жён участников СВО с Международным женским днем. Специалисты Обояновского Дома культуры провели акцию «Мы поздравить Вас спешим!». Поздравили с весенним праздником мам и бабушек солдат, чьи сыновья и внуки сегодня защищают Отечество на передовых рубежах.

В Малопесчанском Доме культуры прошел праздничный концерт. В фойе были развернуты выставка детских поделок и рисунков «Весны фантазии, ожившие в руках» и фотовыставка «Женщины с не женскою судьбой», посвященная женщинам села, воевавшим в годы Великой Отечественной войны и приближавшим Победу в тылу.

В Белогородском Доме культуры состоялся концерт «Праздник весны, цветов и любви». В Сусловском ДК в праздничной концертной программе выступили более 60 участников коллективов художественной самодеятельности Дома культуры и воспитанников детской музыкальной школы № 80.

В Благовещенском Доме культуры прошла праздничная концертная программа «Есть в марте день особый». Также в ДК состоялась развлекательная программа «Между нами девочками…», активными участниками которой стали не только девушки, но и парни.

В Кирсановском Доме досуга прошел праздничный концерт «Дарите женщинам цветы». В фойе были оформлены выставки работ участников кружка «Веселая мастерская» и рукодельниц села Валентины Николаевны Чуфистовой и Жанны Филатовой.

В Международный женский день в Большеантибесском Доме культуры состоялась музыкальная развлекательная программа «Мелодия весны». В Куркулинском Доме досуга прошел вечер-поздравление «Весенний букет».

В Тенгулинском Доме культуры состоялась концертная программа «Любимым, милым, дорогим». В Тюменевском ДК прошел праздничный концерт «Музыка весны». В Николаевском Доме культуры к главному празднику весны открылась фотовыставка «Ярче всех бриллиантов мира...».

В Лебяжьем СДК состоялся мастер-класс «Открытка для мамы». В Обояновском Доме культуры прошел час творческих идей «Лучшей маме на свете». Погрузившись в творческую атмосферу, ребята создали яркие и красочные поделки.

Фото: КДЦ «Юбилейный» города Мариинска