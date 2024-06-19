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Межрегиональный турнир по боксу состоялся в Томске

В соревнованиях на призы тренера Томской области Георгия Семеновича Гуслякова приняли участие более 100 боксеров из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей.
Тяжинский муниципальный округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренеров-преподавателей Натальи Александровны Туринзовой и Владимира Валерьевича Башкирцева.
По результатам турнира Богдан Бровкин, Матвей Кочкин, Данил Туринзов, Максим Сахидаков, Павел Ащук и Кирилл Сковпин заняли первое место. Савелий Богомазов на втором месте. Максим Сахидаков также награжден за лучшую технику.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/06/2024
Спорт
Тяжин
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