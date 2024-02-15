Межрегиональный турнир по волейболу состоялся в Тяжине

Соревнования среди девочек 2010-2011 годов рождения, посвящены памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова и 100-летию со дня образования Тяжинского района.

В спортивном комплексе «Юность» собрались 10 команд из городов Новосибирска, Барнаула, Читы, Красноярска, Иркутска, Северска и поселка Тяжинский.

По итогам соревнований победила команда Тяжинской детско-юношеской спортивной школы. На втором месте волейболистки спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (город Красноярск). Третье место досталось команде спортивной школы олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» - «Заря» (город Новосибирск).

Лучшими игроками турнира стали: Владлена Малькова – «Тяжинская ДЮСШ», Ева Петрашенко – СШОР «Юность» (город Красноярск), Ульяна Семыкина – СШОР ЦИВС - «Заря» (город Новосибирск).

На торжественном закрытии турнира присутствовали представитель волейбольного клуба «Кузбасс» Сергей Лунев и волейбольный болельщик, серб по национальности, проживающий в городе Кемерово Горан Стаменкович. Особо отличившимся игрокам турнира они вручили памятные подарки с символикой волейбольного клуба «Кузбасс».