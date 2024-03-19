Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

Микотоксины – ядовитые вещества, которые вырабатываются плесневыми грибами при определённых благоприятных для них условиях. На сегодняшний день учёные выделяют шесть основных категорий микотоксинов: афлатоксины, трихотецены, фумонизины, зеараленон, охратоксины и алкалоиды спорыньи (эргоалкалоиды).

Основные факторы, способствующие распространению микотоксинов, — это высокая влажность, потеря растениями устойчивости к фитопатогенам, широкое применение азотных удобрений и пестицидов.

Также заражение микотоксинами может произойти при нарушении технологий транспортировки, переработке сельскохозяйственной продукции, хранении сырья и готовой продукции.

Они поражают злаки, орехи, фрукты, овощи, ягоды, а также встречаются в молочной продукции.

По данным Всемирной организации здравоохранения наиболее распространены микотоксины следующих видов: афлатоксины наиболее ядовитый вид микотоксинов (типы: B1, B2, G1, G2, M1), поражающие злаки, масличные культуры, орехи и другие продукты; охратоксин А чаще всего образуется при хранении зерна и продуктов его переработки; патулин обнаруживается в яблоках, зерне и других пищевых продуктах; фумонизины и аспергеллезы могут находиться в кукурузе, реже в пшенице и других злаковых культурах, а также в просроченных и с нарушением правил хранения продуктах питания.

В основном микроскопические грибки выделяют опасные для здоровья вещества – микотоксины. Поэтому к появлению плесени нужно относиться весьма настороженно. Но существует и так называемая полезная или благородная плесень. Она улучшает работу кишечника, снижает риск развития сердечно — сосудистых заболеваний, а также придает специфический вкус и цвет, например, некоторым сортам сыра: дор-блю или камамбер. Благодаря положительным свойствам плесени был открыт антибиотик пенициллин.

Чем опасны микотоксины?



Постепенно накапливаясь в организме человека и животного, микотоксины угнетают иммунитет и приводят к различным заболеваниям.

Например, в определённых дозах Т-2 токсин вызывает интоксикацию у крупного рогатого скота, воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта с участками некроза, подавляет функцию красного костного мозга. У свиней и птиц наблюдаются уменьшение прироста веса, а также снижение яйценоскости и утончение скорлупы у птиц. Микотоксин ДОН (дезоксиниваленол) подавляет иммунитет у свиней, способствует развитию гастроэнтерита, ухудшает выработку антител после вакцинации, приводит к снижению веса. Фумонизин разрушает клеточные мембраны, в результате поражается печень и почки сельскохозяйственных животных.

Микотоксины угнетают и растения, у них, как правило, при поражении происходит деформация тканей, что приводит к снижению урожайности, ухудшению качества продукции.

Но не только микотоксины опасны для здоровья животных и людей, а также плесень, которая образуется в пищевой продукции. Грибы плесени развиваются не только на поверхности, но и внутри хлеба, фруктов, овощей, кисломолочной продукции. Заплесневевшие продукты могут вызвать острые пищевые отравления, аллергию, обострять хронические заболевания. Содержание микотоксинов можно определить только лабораторным путём.

Меры борьбы



Наиболее распространенный и действенный метод борьбы с микотоксинами – это применение адсорбентов и нейтрализаторов. Важно применять в производстве продуктов растениеводства более устойчивые к болезням сорта.

Фитосанитарная защита сельхозкультур также снижает опасность поражения грибами. Необходимо проводить обеззараживание продукции для предотвращения нашествия вредителей, которые не только повреждают семена, делая их уязвимыми для образования микотоксинов, но и переносят инфекционные грибы.

При хранении и транспортировке следует создать условия, которые учитывают особенности и специфику отдельных видов продукции при строгом контроле температуры и влажности. Кстати, на складах и в зернохранилищах рекомендуется применять препараты-ингибиторы плесеней, что существенно увеличивает сроки хранения продукции, а также эти препараты улучшают питательную ценность зерна, сохраняя вкусовые качества и снижая слёживание и комкование.

Но борьбу с микотоксинами следует начинать уже на стадиях выращивания и сбора сельскохозяйственной продукции. Поэтому важно вести учёт расхода минеральных удобрений, придерживаться классического севооборота. Важно помнить, что обработка семян фунгицидами и протравителями усиливают «эффект» образования микотоксинов.

Показатели безопасности зерна и продуктов его переработки в части контроля микотоксинов регламентируются требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что только соблюдение обязательных требований к хранению зерна и проведение исследований на все показатели (в том числе на качество и безопасность) увеличивает вероятность использования качественного зерна на кормовые и пищевые цели.

За консультацией и подробной информацией следует обратиться в Управление по адресам: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, стр. 1; 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б; 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А. Телефоны для справок – (3902) 24-44-85, (3842) 34-99-15, (39422) 5-64-02.