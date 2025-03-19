Митинг-концерт «Новая карта Великой России» состоялся в Мариинске

В городском парке имени А. В. Суворова собрались представители организаций и предприятий, школьники, студенты, юнармейцы, активисты волонтерского движения и другие неравнодушные жители города.

Глава Мариинского муниципального округа Александр Анатольевич Кривцов поздравил земляков с 11-й годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Творческие коллективы округа порадовали зрителей яркими выступлениями. Прозвучали песни о Родине, о любви к родной земле, о героизме российского народа.

Фото: Мариинский политехнический техникум