Многодетная мать из Кузбасса, изменив образ жизни, добилась в суде восстановления в родительских правах

Однако восстановить свои родительские права 32-летней жительнице Кузбасса удалось лишь в отношении троих из восьми детей: с теми, с кем всё это время она поддерживала тесную связь.

Из материалов гражданского дела, рассмотренного Мариинским городским судом Кемеровской области, следует, что ещё в 2022 году местная жительница в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию восьмерых детей была лишена родительских прав. Дети у неё были изъяты в связи с социально опасным положением. В квартире, где она проживала с детьми и сожителем, была антисанитария. Продукты питания были, но в ограниченном количестве, а детские вещи были поношенные и грязные. Сама мать не злоупотребляла спиртными напитками, но зависимым от алкоголя был её сожитель. Всё это в итоге привело к изъятию детей и лишению родительских прав.

Однако за прошедшее в разлуке с детьми время женщина ушла от сожителя, осознав свои ошибки, изменила поведение и образ жизни. Она вышла замуж и нашла работу, принимает меры к погашению задолженности по алиментам. С момента лишения её родительских прав она потеряла социальную связь с большинством из своих детей. Двое из них (двух- и трёхлетнего возраста) в настоящее время совсем не помнят родную мать, проживают в приёмной семье. О судьбе ещё троих детей ей на данный момент ничего не известно. Но с тремя своими детьми подросткового возраста она не прекращала поддерживать тесную связь даже после того, как двое из них были определены в приёмные семьи. В отношении этих детей женщина и просила суд восстановить её в родительских правах.

В судебном заседании органы опеки и попечительства после исследования материально-бытовых условий матери посчитали возможным восстановить её в родительских правах. Не возражал восстановить женщину в родительских правах и прокурор. Приёмные родители, в семьях которых уже два года проживают несовершеннолетние дети жительницы Мариинска, также не возражали, чтобы дети вернулись к родной матери, так как дети очень привязаны к ней и хотят вернуться домой.

В результате при установленных обстоятельствах суд посчитал целесообразным в интересах несовершеннолетних детей восстановить женщину в родительских правах, возвратить ей троих детей, и прекратить взыскание алиментов на их содержание.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд