Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе за попытку диверсии задержали несовершеннолетнего

Сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России совместно с УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу задержали несовершеннолетнего жителя Приморского края. Он подозревается в попытке совершить диверсию. Предварительно установлено, что 17-летний юноша, перейдя по вредоносной ссылке в Интернете, предоставил телефонным мошенникам доступ к своему личному кабинету на портале госуслуг. С ним связались неизвестные и, угрожая уголовным преследованием, убедили прибыть из Владивостока в Кемерово. Там молодой человек купил канистру бензина и облил им тепловоз на железнодорожной станции Кемерово-Сортировочная. Завершить диверсию ему не удалось, он попытался скрыться, но был задержан. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 281 УК РФ.  МВД России напоминает: максимальное наказание, предусмотренное законодательством за диверсионную деятельность, – до 20 лет лишения свободы. Фото: ЛО МВД на транспорте

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/05/2026
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus