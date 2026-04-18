В Кузбассе за попытку диверсии задержали несовершеннолетнего

Сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России совместно с УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу задержали несовершеннолетнего жителя Приморского края. Он подозревается в попытке совершить диверсию. Предварительно установлено, что 17-летний юноша, перейдя по вредоносной ссылке в Интернете, предоставил телефонным мошенникам доступ к своему личному кабинету на портале госуслуг. С ним связались неизвестные и, угрожая уголовным преследованием, убедили прибыть из Владивостока в Кемерово. Там молодой человек купил канистру бензина и облил им тепловоз на железнодорожной станции Кемерово-Сортировочная. Завершить диверсию ему не удалось, он попытался скрыться, но был задержан. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 281 УК РФ. МВД России напоминает: максимальное наказание, предусмотренное законодательством за диверсионную деятельность, – до 20 лет лишения свободы. Фото: ЛО МВД на транспорте