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Молодые росгвардейцы провели патриотическое мероприятие для дошкольников

В поселке Тисуль стажеры вневедомственной охраны Росгвардии организовали тематическое мероприятие в детском саду №5, приуроченное ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Росгвардейцы рассказали детям о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю ленинградцев в годы блокады, о стойкости, мужестве и героизме защитников и жителей города. В доступной форме они донесли до малышей важность сохранения памяти о героических страницах истории нашей страны.

Кроме того, стражи правопорядка познакомили воспитанников детского сада со своей службой, рассказали о задачах, которые выполняют войска национальной гвардии, а также поделились, почему выбрали профессию защитника правопорядка.

«Подобные встречи не только помогают воспитывать у детей чувство патриотизма, но и формируют у молодых сотрудников осознание ответственности перед гражданами и своей страной», – отметил начальник тисульского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Василий Логунов.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
30/01/2025
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