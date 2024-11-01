Молодёжный совет НкАЗа отмечает День рожденья

1 ноября молодёжному совету Новокузнецкого алюминиевого завода исполняется 13 лет. За эти годы активисты совета зарекомендовали себя как активные, творческие люди с открытой душой, добрым сердцем и горящими глазами.

Благодаря их вкладу корпоративные, городские или региональные мероприятия превращаются и интересные социально-полезные события, которые запоминаются всем участникам.

Сегодня в Совете молодежи НкАЗа около 60 добровольцев, всегда готовых присоединиться к организации или проведению общественно-полезных дел. Десятки проектов, охватывающих самые разные сферы: экология, благотворительность, культурная, просветительская и исследовательская деятельность, реализуются благодаря «молодежке».

Помочь детям и взрослым, страдающим тяжёлыми заболеваниями, очистить русло Томи, сделать поделку вместе с ребятами из детского дома, наколоть дрова и просто согреть тёплым словом представителей старшего поколения, передать благотворительную помощь четвероногим — для молодых металлургов нет нерешаемых задач!

Попасть в молодёжный Совет может любой активный неравнодушный сотрудник завода до 35 лет. Круг интересов значения не имеет, каждый найдёт себе занятие по душе. Важно только желание и огонёк в душе, которым хочется делиться с окружающими. Те, кто прикипел к Совету всем сердцем, остаётся и после того, как выйдет из официального молодёжного возраста.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа