Специалистами Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (далее Управление) проводится постоянный мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории региона в соответствии с приказом от 23.01.2018 № 23 «Об утверждении порядка организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Российской Федерации». Для выявления карантинных объектов и предотвращения их проникновения, а также распространения на территории Кемеровской области был проведен мониторинг земель, в соответствии с планом, на площади 698219 га. В том числе земель сельскохозяйственного назначения 25351,3 га и земель лесного фонда 672084 га.

В ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Кузбасса в 2023 году должностными лицами Управления проведены обследования визуальным методом с применением феромонных и цветных ловушек на площади 84718 га, при этом использовано 3075 штук ловушек на выявление карантинных вредителей. По результатам исследований в 49 случаях обнаружено 6 видов карантинных организмов. Как в ранее установленных карантинных фитосанитарных зонах, так и на новых территориях.

Управлением, как федеральным органом исполнительной власти по обеспечению карантина растений, на зараженных (засорённых) территориях установлены 4 карантинные фитосанитарные зоны:

- По черному сосновому усачу и по уссурийскому полиграфу в Чебулинском лесничестве;

- По большому черному еловому усачу на территории Калтанского лесничества;

- По сорному растению рода Повилика в городе Мариинск, в границах садового общества «Калинка».

Введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади в 111901 га и разработаны мероприятия по предотвращению распространения, локализации и ликвидации очагов карантинных вредителей.

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта упразднена ранее введенная карантинная фитосанитарная зона по малому черному еловому усачу в Кузедеевском лесничестве на площади 2771 га.

На 01.01.2024 на территории Кузбасса установлено 40 карантинных фитосанитарных зон по 6 карантинным организмам.

По лесным вредителям (большой черный еловый усач, малый черный еловый усач, черный сосновый усач, уссурийский полиграф) на территориях: Гурьевского, Ижморского, Мариинского, Тисульского, Чебулинского, Яшкинского, Тяжинского, Кузедеевского лесничеств Кемеровской области – Кузбасса.

По золотистой картофельной нематоде на территории приусадебных участков граждан в административных районах: Крапивинском, Юргинском, Промышленновском, Мариинском, Тисульском.

По паразитическим сорным растениям рода Повилика на территории: Чебулинского, Маринского административных районах, а также в городах Калтан и Мариинск на землях населенных пунктов.

Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение или засорение карантинным объектом, осуществляется на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

В установленных карантинных фитосанитарных зонах, специалистами Управления организовано проведение фитосанитарных обследований карантинных фитосанитарных зон и контроль проведения мероприятий по борьбе с имеющимися очагами карантинных объектов, локализации и ликвидации их очагов.

Для получения консультаций по возникшим Вы можете обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по телефону: 8 (3842) 36-15-80.

Карантинное фитосанитарное состояние территории Кемеровской области - Кузбасса Вы можете посмотреть, пройдя по ссылке: https://121.fsvps.gov.ru/karantinnoe-sostojanie/