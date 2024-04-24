Мошенники использовали банковские счета кузбассовцев в качестве «безопасных» для обмана жителей России: кузбассовцы возместят ущерб

В суд с исковыми заявлениями о взыскании неосновательного обогащения в общей сумме более полумиллиона рублей с троих жителей Мариинского муниципального округа Кузбасса обратились представители районных прокуратур Чувашской Республики, а также Новосибирской и Псковской областей.

В ходе рассмотрения гражданских дел судом установлено, что неизвестные лица ранее, представляясь сотрудниками полиции и банков, убеждали жителей Чувашии, Новосибирской и Псковской областей, что на их имя оформляются кредиты, поэтому для сохранности денежных средств необходимо завершить операции по оформлению кредитов и перевести деньги на «безопасные» счета. Россияне выполняли требования мошенников, а когда понимали, что стали жертвой обмана, обращались в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступлений.

Позже следствие установит, что некоторые из «безопасных» счетов, на которые переводились деньги, были открыты на имена жителей Мариинского муниципального округа Кузбасса. Так, 60-летняя пенсионерка из Чувашии перевела 67 тысяч рублей на банковскую карту жителя Мариинского округа, 70-летний пенсионер из Пскова перевёл на банковскую карту жителя Мариинска 65 тысяч рублей, а 55-летний инвалид из Новосибирской области перевёл на банковскую карту другого жителя Мариинска около 350 тысяч рублей.

Исходя из правил выпуска и обслуживания банковских карт, персональную ответственность по операциям с картой несёт владелец этой карты. Таким образом, при передаче банковской карты другим лицам все негативные последствия по совершённым финансовым операциям возложены на лицо, на чьё имя выдана банковская карта.

Кузбассовцы, чьи банковские карты использовали неустановленные лица для совершения преступлений, без каких-либо законных оснований приобрели денежные средства обманутых граждан. Деньги они не вернули, в связи с чем неосновательно обогатились за счёт потерпевших. Поэтому все деньги, поступившие на банковские карты при установленных обстоятельствах, в соответствии с требованиями статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации кузбассовцы обязаны возвратить.

В итоге суд решил взыскать с ответчиков в пользу потерпевших все незаконно полученные денежные средства, а также проценты за пользование этими деньгами: в общей сумме более полумиллиона рублей.

Одновременно с этим «обогатившиеся» кузбассовцы обязаны уплатить в доход бюджета Мариинского муниципального округа Кузбасса государственную пошлину в размере более 10 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд