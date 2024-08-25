Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Может ли рентгенография выявить рак лёгкого

Рак лёгкого - одно из самых распространённых онкологических заболеваний. В большинстве случаев это заболевание выявляют на поздних стадиях.

Как говорят врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова, при проведении рентгенографии опухоли лёгкого выглядят достаточно характерно и при выявлении таких изменений можно провести дообследование и точно установить диагноз. 

"Рентгенография грудной клетки дает возможность оценить состояние практически всех наиболее важных органов и тканей, которые есть в области груди: ребер, грудины, молочных желез, верхнего отдела позвоночника, сердца и сосудов, легких, аорты», – говорит Татьяна Хапинская, врач-рентгенолог. - На сегодняшний день флюорография позволяет на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания и туберкулёз. 

Чаще всего пациенты делают флюорографию в рамках диспансеризации. 

Поэтому, уважаемые пациенты, записывайтесь на диспансеризацию, к участковому терапевту через портал Госуслуги, Врач 42 и ежегодно проходите обследование. 

Пресс-служба НГКБ M 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/08/2024
Здоровье
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus