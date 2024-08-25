Может ли рентгенография выявить рак лёгкого

Рак лёгкого - одно из самых распространённых онкологических заболеваний. В большинстве случаев это заболевание выявляют на поздних стадиях.

Как говорят врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова, при проведении рентгенографии опухоли лёгкого выглядят достаточно характерно и при выявлении таких изменений можно провести дообследование и точно установить диагноз.

"Рентгенография грудной клетки дает возможность оценить состояние практически всех наиболее важных органов и тканей, которые есть в области груди: ребер, грудины, молочных желез, верхнего отдела позвоночника, сердца и сосудов, легких, аорты», – говорит Татьяна Хапинская, врач-рентгенолог. - На сегодняшний день флюорография позволяет на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания и туберкулёз.

Чаще всего пациенты делают флюорографию в рамках диспансеризации.

Поэтому, уважаемые пациенты, записывайтесь на диспансеризацию, к участковому терапевту через портал Госуслуги, Врач 42 и ежегодно проходите обследование.

Пресс-служба НГКБ M 1 (фото).