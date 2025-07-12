На арбуз тоже бывает аллергия

Лето – сезон фруктов и овощей.

Но вместе с витаминами в организм могут попадать пестициды — химические вещества, которые вызывают аллергию и отравление.

Арбуз, напичканный различными химическими веществами, может стать причиной не только обычной аллергии, но и серьезного отравления.

Искусственные красители в пищевых продуктах могут провоцировать псевдоаллергию как у взрослых, так и у детей.

Редко, но все же встречается пищевая аллергия на арбузы и дыни.

Заведующая терапевтическим отделением Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Наталья Александровна Трофименко предупредила, что аллергикам стоит быть внимательными и следить за своими реакциями, которые могут проявляться как кожный зуд, постоянное чихание, обильная слизь в носу и заложенность, отек и покалывание глотки, языка, губ, неба, повышение температуры тела, одышка, удушье, рвота, диарея, метеоризм, боли в животе, тошнота.

Для выявления аллергии на арбуз или дыню необходимо провести анализ крови на специфические антитела IgE.

"Эти плоды не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, поскольку у них высокий гликемический индекс, минимально арбузы и дыни стоит потреблять и тем, кто страдает ожирением, — из-за большого количества входящих в состав плодов тяжелых сахаров", - рассказала заведующая отделением.

Также арбузы и дыни нельзя есть при расстройствах желудка, остром панкреатите, тяжелых заболеваниях поджелудочной железы, при наличии камней во внутренних органах, метеоризме, диарее, при коликах, тяжелых заболеваниях простаты и нарушениях в работе мочеполовой системы.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).