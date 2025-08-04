На должность министра здравоохранения Кузбасса назначен Андрей Тарасов

Губернатор Кузбасса Илья Середюк назначил на должность министра здравоохранения Кузбасса Андрея Тарасова. Ранее он возглавлял Кемеровскую городскую клиническую больницу №11.

Андрей Тарасов окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», затем ординатуру по специальностям «хирургия» и «урология». В 2014 году получил степень кандидата медицинских наук.

Трудовой путь начинал с работы санитара и медбрата. Затем стал хирургом. Успел послужить в органах внутренних дел МВД. После — продолжил работать хирургом в Кемеровской городской клинической больнице № 11. В 2022 году Андрей Тарасов возглавил учреждение.

Женат, воспитывает двоих детей.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса