На двух участках Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области введено реверсивное движение для ремонта мостовых сооружений

15 мая мостовики приступили к активным работам на путепроводах над железнодорожными путями на км 537 в Тяжинском районе у поселка Итатский и на 5-м км обхода города Юрги. Также в Кузбассе продолжается капитальный ремонт путепровода на 11-м км обхода города Кемерово, где транзитное движение переключено на временный объезд.

Ремонт путепровода на км 5+046 обхода Юрги предполагает комплекс работ по замене опорных частей и балок пролетного строения, обновление покрытия проезжей части, гидроизоляции и деформационных швов. Срок выполнения – до октября 2026 года.

В этот же срок будут выполнены планово-предупредительные работы с заменой деформационных швов на путепроводе на км 537+096.

Также до конца текущего сезона планируется завершить капитальный ремонт путепровода на км 11+650 обхода Кемерова, начатый в прошлом году. На проезжей части уже уложены железобетонные плиты, мостовики готовят поверхность ездового полотна к устройству выравнивающего слоя дорожной одежды, устанавливают барьерное ограждение Напомним, что в процессе капитального ремонта был выполнен полный демонтаж отслуживших свой срок конструкций путепровода, после чего сооружение фактически строится заново. На период строительно-монтажных работ движение транспорта переключено на съезд транспортной развязки.

