На федеральных автодорогах Кузбасса продолжает снижаться аварийность

По итогам 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 12%, а число погибших в них сократилось на 42%. ФКУ «Сибуправтодор» продолжает совместную с Госавтоинспекцией работу по повышению безопасности дорожного движения, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По итогам 2023 года на трассе Р-255 «Сибирь» в границах Кемеровской области было выявлено два аварийно-опасных участка, на которых в 2024 году дорожники выполнили необходимые работы для устранения рисков ДТП.

Для повышения концентрации внимания водителей на участках установлены «шериф-балки» и предупреждающие знаки, на проезжей части нанесены шумовые полосы и жёлтая осевая разметка, ограничена максимальная скорость движения, установлены приборы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Ещё на четырех потенциально-опасных участках трассы Р-255 в Кузбассе выполнены профилактические мероприятия: установка систем разделения встречных потоков по оси проезжей части в виде гибких столбиков, устройство шумовых полос, ограничение максимальной скорости.

Программу повышения безопасности движения на подведомственных дорогах ФКУ «Сибуправтодор» ежегодно разрабатывает и реализует совместно с управлениями Госавтоинспекции в регионах на основе подробного анализа каждого происшествия.

В 2025 году в планах управления – увеличить протяженность освещенных участков на трассе «Сибирь» в Кемеровской области. Так, до конца первого полугодия планируется установить стационарное электроосвещение на участке км 424+299 – км 424+845.

Фото: ФКУ "Сибуправтодор"