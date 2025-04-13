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На фестивале «ГрелкаФест» в Шерегеше прошли космические спуски

Фестиваль «ГрелкаФест» в СТК «Шерегеш» в этом году посвящен космической теме. С 10 по 13 апреля запланировано семь тематических спусков: «Красная дорожка», «Карнавальный», «Свадебный», «Совершеннолетний», «Дневной Космический спуск», «Ночной космический», «Пижамный спуск».

«Шерегешу уделяется особое внимание и руководством области, и федеральной властью, чтобы курорт стал лучшим в стране, а может быть, и в мире. И сегодня наши партнеры подтверждают свои серьезные намерения по развитию курорта. А благодаря федеральному центру мы строим сопутствующие объекты инфраструктуры, чтобы инвесторы реализовывали свои грандиозные планы», — рассказал руководитель Дирекции курорта «Шерегеш» Алексей Стоянов.

11 апреля прошел «Свадебный спуск», в рамках которого заключили брак семь пар. В 2024 году высокогорный брак зарегистрировали две пары: Анна Солопова и Алексей Опарин, Марина Маслова и Александр Логинов.

12 апреля программу открыл традиционный «Совершеннолетний спуск», он собрал на склоне 1312 райдеров в купальниках и летних костюмах.

«Дневной космический» объединил 365 любителей горных лыж и сноуборда, которые спустились с горы Зеленой в космических костюмах.

13 апреля, состоится финальный «Пижамный спуск».

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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13/04/2025
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