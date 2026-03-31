На Гурьевском филиале Челябинского металлургического комбината запущен второй шаропрокатный комплекс

В результате завод удвоил мощности по производству мелющих шаров. Кроме того, ведется разработка проекта модернизации отпускной печи, в которую планируется вложить 30 млн рублей.

«Гурьевские металлурги показывают очень хорошую динамику развития производственной базы, которая напрямую отражается и на развитии всего города. Каждый такой проект — вклад в диверсификацию экономики Кузбасса, укрепление ее технологической независимости. И в конечном итоге — в повышение качества жизни кузбассовцев», — отметил губернатор Илья Середюк.

Гурьевский филиал компании производит стальные мелющие шары, востребованные на горно-обогатительных, цементных и других предприятиях России и зарубежных стран. Производство ведется на современном шаропрокатном оборудовании с роликовыми печами и станами поперечно-винтовой прокатки, что обеспечивает высокое качество продукции в соответствии с современными требованиями. В продуктовой линейке завода — мелющие шары диаметром от 20 мм до 120 мм.

