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На комплексное развитие сельских территорий Кузбасса направят более 520 млн рублей

В 2024 году на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» предусмотрено 524,7 млн рублей, в том числе 459,2 млн рублей — средства федерального и регионального бюджетов.

В минсельхозе региона сообщили, что в рамках госпрограммы в 2024 году предусмотрена реализация четырех проектов по благоустройству сельских территорий. Это создание спортивных, детских игровых площадок в Промышленновском, Мариинском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах и обустройство зоны отдыха в Промышленновском муниципальном округе.

В поселке Верх-Чебула будет проведен капитальный ремонт межпоселенческой центральной библиотеки. В 2024-2025 годах в пгт Яя запланирована реконструкция общеобразовательной школы № 3 на 486 мест.  

Для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами планируется заключить 30 ученических договоров и трудоустроить 298 студентов на производственную практику.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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09/02/2024
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