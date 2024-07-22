На летних каникулах в Тяжинском округе трудоустроят более 200 подростков

Ребята в возрасте от 14 до 17 лет работают в учреждениях образования и культуры. В первую очередь трудоустраивают детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, подростков из многодетных и неполных семей. Также приоритетным правом пользуются дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО.

Рабочий день у ребят длится 2,5 часа. В основном подростки занимаются благоустройством – убирают мусор на улицах, ухаживают за цветочными клумбами. В двадцати учреждениях культуры подростки помогают работникам сельских Домов культуры проводить различные познавательные и развлекательные программы.

После окончания трудового сезона ребята получают заработную плату из расчета нормы отработанных часов в месяц и МРОТ, также материальную поддержку от центра занятости населения.