Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На летних каникулах в Тяжинском округе трудоустроят более 200 подростков

Ребята в возрасте от 14 до 17 лет работают в учреждениях образования и культуры. В первую очередь трудоустраивают детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, подростков из многодетных и неполных семей. Также приоритетным правом пользуются дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО.
Рабочий день у ребят длится 2,5 часа. В основном подростки занимаются благоустройством – убирают мусор на улицах, ухаживают за цветочными клумбами. В двадцати учреждениях культуры подростки помогают работникам сельских Домов культуры проводить различные познавательные и развлекательные программы.
После окончания трудового сезона ребята получают заработную плату из расчета нормы отработанных часов в месяц и МРОТ, также материальную поддержку от центра занятости населения.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/07/2024
Общество
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus