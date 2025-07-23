На Новокузнецком алюминиевом заводе готовится к пуску очередная «сухая» газоочистка - СГОУ-62

Она станет пятой по счету газоочистной установкой такого типа, всего их будет шесть. 22 июля представители контролирующих органов проверили энергопринимающие устройства газоочистной установки и выдали положительное заключение. Выход на проектную мощность дымососов мощностью до 88 620 м3/час очищаемого газа планируется с помощью высоковольтных двигателей 10 кВ мощностью 0,4 МВт и распределительного устройства 0,4 кВ расчётной мощностью 60 кВт.

Коэффициент очистки электролизных газов на блоках СГОУ, в комбинации с уже существующими на НкАЗе «мокрыми» газоочистками, превышает 99,5%. Установка очищает отходящие газы электролизного производства и возвращает уловленный материал во вторичный оборот в виде обогащенного сырья.

Строительство собственных газоочистных установок является одним из ключевых направлений РУСАЛа в области охраны окружающей среды, обозначенных еще в начале 2000-х основателем компании Олегом Дерипаска. В процессе разработки собственной технологии компания получила два патента и внедрила множество инновационных решений, которые позволили, среди прочего, уменьшить вдвое площадь застройки, снизить металлоёмкость установки, оптимизировать состав и количество оборудования. Газоочистные установки РУСАЛа являются наилучшей доступной технологией как в России, так и в мире, не уступают зарубежным аналогам, а в ряде аспектов показывают себя даже более эффективными.

Природоохранная программа НкАЗа включена в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» с 2019 года. За это время РУСАЛ инвестировал в модернизацию завода свыше 6 млрд рублей собственных средств.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа