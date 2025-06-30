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На основании публикации о нападении собаки на ребенка в Ленинске-Кузнецком прокуратура Кузбасса организовала проверку

В результате мониторинга сети «Интернет» прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса в одном из tg-каналов выявлена публикация, в которой жительница Ленинска-Кузнецкого сообщает, что 26 июня на ее ребенка напала бродячая собака.

По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства, регулирующего деятельность по обращению с животными без владельцев, в ходе которой будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования, в том числе рассмотрена возможность предъявления иска в суд в интересах пострадавшего ребенка о взыскании с виновных компенсации причиненного морального вреда.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
30/06/2025
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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