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На перегоне станций Ленинск-Кузнецкий-станции Раскатиха поездом травмирован мужчина

В Кузбассе транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге.

В дежурную часть линейного отдела полиции МВД России на станции Топки поступило сообщение о том, что на перегоне станций Ленинск-Кузнецкий-станции Раскатиха поездом травмирован мужчина.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что пострадавшим является 42-летний житель Кемеровской области, который шел вдоль железнодорожных путей. Машинист поезда, заметив пешехода, подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. По предварительным данным, мужчина не успел отойти на безопасное расстояние. От полученных травм мужчина скончался.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Топки
kuzbassnews.ru
28/08/2023
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Топки
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