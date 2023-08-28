В Кузбассе транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге.

В дежурную часть линейного отдела полиции МВД России на станции Топки поступило сообщение о том, что на перегоне станций Ленинск-Кузнецкий-станции Раскатиха поездом травмирован мужчина.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что пострадавшим является 42-летний житель Кемеровской области, который шел вдоль железнодорожных путей. Машинист поезда, заметив пешехода, подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. По предварительным данным, мужчина не успел отойти на безопасное расстояние. От полученных травм мужчина скончался.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России