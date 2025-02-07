На портале Госуслуг есть возможность записаться на профилактический визит и консультацию в контрольный (надзорный) орган

Для Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора профилактические мероприятия являются важным инструментом в профилактике нарушений, а их регулярное проведение в отношении хозяйствующих субъектов подтвердило полезность и действенность такой формы взаимодействия с ведомством. В настоящее время на федеральном уровне ведётся систематическая работа по её совершенствованию — создан новый сервис по записи в режиме онлайн на проведение профилактического визита и консультирования через личный кабинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Нововведение призвано упростить и обеспечить оперативное взаимодействие контролирующего органа и подконтрольных лиц при организации и проведении профилактических мероприятий.

Формы заявлений доступны по ссылкам:

— запись на профилактический визит: https://www.gosuslugi.ru/626705/1/form;

— запись на консультирование: https://www.gosuslugi.ru/625710/1/form.

При подаче заявления на проведение консультации можно выбрать один из способов ее получения – дистанционно через мобильное приложение «Инспектор», по телефону либо письменно.

Профилактический визит может быть проведен двумя способами – по видеосвязи или непосредственно на объекте.

В завершение мероприятий у хозяйствующего субъекта есть возможность анонимно оценить работу контрольного органа.