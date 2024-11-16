На шахте "Таштагольская" произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки

Сегодня, 16 ноября, в утреннее время после произошедшего в горном отводе шахты «Таштагольская» зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Таштагола Андрей Брайко.

Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ ( нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Фото: пресс-служба прокуратуры области